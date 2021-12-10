- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко17:00
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке16:00
- В Краматорске открылся форум ветеранов АТО и ООС15:00
- В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц14:00
- В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания13:00
- Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе10:00
- На Донбассе ранены двое военных09:00
- В Краматорске назвали дату выхода на маршруты 27 новых автобусов17:00
- Под Мариуполем автомобиль пытался прорваться через блокпост15:00
- Украина предложила провести внеочередное заседание ТКГ14:00
В Краматорске открылся форум ветеранов АТО и ООС
Сегодня в Краматорске стартовал двухдневный форум "Ветеран - громаде: потенциал, умноженный на доверие". Об этом сообщает Восточный Вариант.
В Донецкую область съехались ветераны АТО/ООС, представители ветеранских, правозащитных и волонтерских организаций со всех уголков Украины. Присутствует министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
Работает чат бот, с помощью которого можно задавать вопросы онлайн.
Форум проводится при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Координатора проектов ОБСЕ в Украине в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины, ОО «Союз Ветеранів АТО Донбасу» и БФ «Повернись живим».
Мероприятие предусматривает сессии и панельные дискуссии с итоговой презентацией наработок в результате работы форума.
Кроме того, запланировано проведение ветеранской ярмарки.
Теги: Донбасс, Краматорск, форум, АТО, ветераны, ООС
- В Краматорске открылся центр социальной адаптации для ветеранов и АТОшников
- Ветераны АТО, победившие в борьбе со злом, жестоко поиздевались над старушкой из Киевской области
- Венедиктов рассказал, когда Зеленский "построит вал" на границе с Донбассом
- Восстание на Майдане: Зеленский срочно обратился к украинцам: «Прошу вас…»
- Танковый снаряд попал в машину... В Краматорске почтили память героя АТО
- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко17:00
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке16:00
- В Краматорске открылся форум ветеранов АТО и ООС15:00
- В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц14:00
- В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания13:00
- Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе10:00
- На Донбассе ранены двое военных09:00
- В Краматорске назвали дату выхода на маршруты 27 новых автобусов17:00
- Под Мариуполем автомобиль пытался прорваться через блокпост15:00
- Украина предложила провести внеочередное заседание ТКГ14:00
- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко17:00
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке16:00
- В Краматорске открылся форум ветеранов АТО и ООС15:00
- В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц14:00
- В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря12:00
- Заря завершила евросезон ничьей против Буде-Глимта (ВИДЕО)11:00
- Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе10:00
- На Донбассе ранены двое военных09:00
- У Зеленского рассказали о переговорах с Байденом08:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ
- Гармаш сообщил детали переговоров в ТКГ
- Под Мариуполем автомобиль пытался прорваться через блокпост
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
- Украина предложила провести внеочередное заседание ТКГ
- В Донецке закончили сборку "главной елки республики"
- В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания
- Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе
- Сепаратисты обстреляли жилой сектор прифронтового Майорска
- ООН предоставила два микроавтобуса для обслуживания КПВВ на Донбассе