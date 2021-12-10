В Краматорске открылся форум ветеранов АТО и ООС

10.12.2021 15:00

Сегодня в Краматорске стартовал двухдневный форум "Ветеран - громаде: потенциал, умноженный на доверие". Об этом сообщает Восточный Вариант.

В Донецкую область съехались ветераны АТО/ООС, представители ветеранских, правозащитных и волонтерских организаций со всех уголков Украины. Присутствует министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Работает чат бот, с помощью которого можно задавать вопросы онлайн.

Форум проводится при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Координатора проектов ОБСЕ в Украине в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины, ОО «Союз Ветеранів АТО Донбасу» и БФ «Повернись живим».

Мероприятие предусматривает сессии и панельные дискуссии с итоговой презентацией наработок в результате работы форума.

Кроме того, запланировано проведение ветеранской ярмарки.