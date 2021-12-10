В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания

10.12.2021 13:00

Традиционный новогодний «Оливье» в ОРДО значительно подорожал, как и ряд продуктов перед Новым годом. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО.

Так, журналисты одного из «телеканалов» ОРДО прогулялись по рынкам города и поделились ценами на продукты, необходимые для приготовления салата.

Телезрители бурно отреагировали на сюжет. И поделились своим мнением в соцсетях:

«Неплохо. Индекс Оливье в Донецке бьет новые рекорды. Больше, чем на 200 рублей Москву обгоняем»

«ееее обогнали МСК»

«ДОРОГИЕ в буквальном смысле «республики»

«А цены, поди, некому регулировать, все заняты делом: о людях думают, о народе»

«Мы Москву еще 2 года назад обогнали. Пора сравнивать с Пекином»

«На картошке сверхприбыль не получили, так на других продуктах получат. На рынке только два оптовых поставщика».