- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко17:00
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке16:00
- В Краматорске открылся форум ветеранов АТО и ООС15:00
- В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц14:00
- В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания13:00
- Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе10:00
- На Донбассе ранены двое военных09:00
- В Краматорске назвали дату выхода на маршруты 27 новых автобусов17:00
- Под Мариуполем автомобиль пытался прорваться через блокпост15:00
- Украина предложила провести внеочередное заседание ТКГ14:00
В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания
Традиционный новогодний «Оливье» в ОРДО значительно подорожал, как и ряд продуктов перед Новым годом. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО.
Так, журналисты одного из «телеканалов» ОРДО прогулялись по рынкам города и поделились ценами на продукты, необходимые для приготовления салата.
Телезрители бурно отреагировали на сюжет. И поделились своим мнением в соцсетях:
«Неплохо. Индекс Оливье в Донецке бьет новые рекорды. Больше, чем на 200 рублей Москву обгоняем»
«ееее обогнали МСК»
«ДОРОГИЕ в буквальном смысле «республики»
«А цены, поди, некому регулировать, все заняты делом: о людях думают, о народе»
«Мы Москву еще 2 года назад обогнали. Пора сравнивать с Пекином»
«На картошке сверхприбыль не получили, так на других продуктах получат. На рынке только два оптовых поставщика».
Теги: Донбасс, продукты, Новый год, цены, ОРДО
- Праздник приближается: озвучена цена новогоднего стола
- Житель Донецка рассказал о ценах на продукты в супермаркете под Новый год
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары
- Жизнь в Крыму снова подорожала, - данные Крымстата
- Крым в панике - "спикер" Константинов заявил о "геноциде блокадой"
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко17:00
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке16:00
- В Краматорске открылся форум ветеранов АТО и ООС15:00
- В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц14:00
- В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания13:00
- Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе10:00
- На Донбассе ранены двое военных09:00
- В Краматорске назвали дату выхода на маршруты 27 новых автобусов17:00
- Под Мариуполем автомобиль пытался прорваться через блокпост15:00
- Украина предложила провести внеочередное заседание ТКГ14:00
- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко17:00
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке16:00
- В Краматорске открылся форум ветеранов АТО и ООС15:00
- В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц14:00
- В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря12:00
- Заря завершила евросезон ничьей против Буде-Глимта (ВИДЕО)11:00
- Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе10:00
- На Донбассе ранены двое военных09:00
- У Зеленского рассказали о переговорах с Байденом08:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ
- Гармаш сообщил детали переговоров в ТКГ
- Под Мариуполем автомобиль пытался прорваться через блокпост
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
- Украина предложила провести внеочередное заседание ТКГ
- Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом
- В Донецке закончили сборку "главной елки республики"
- Сепаратисты обстреляли жилой сектор прифронтового Майорска
- ООН предоставила два микроавтобуса для обслуживания КПВВ на Донбассе
- Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе