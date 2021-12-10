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В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц
Городской Совет внутренне перемещенных лиц создан в прифронтовой Марьинке. Об этом сообщает "Общественное пространство".
Он станет платформой для реализации гражданских и политических прав переселенцев, в частности конституционного права на участие в управлении государственными делами на территории Марьинской городской громады.
Совет ВПЛ будет привлекать всех неравнодушных к процессам принятия решений, связанных с защитой переселенцев, способствовать их интеграции в местное сообщество.
В его состав вошли местные жители и внутренне перемещенные лица, среди которых представители отделов гражданско-военной администрации, бюджетных учреждений и местных общественных организаций. Желающие присоединиться к деятельности Совета могут предоставлять экспертные консультации, быть волонтерами.
"Консультативно-совещательный орган является действенным инструментом, выступающим посредником между громадой и органами власти; делает голоса жителей заметными, а деятельность власти более эффективной и целевой", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Марьинка, права, организация, ВПЛ
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