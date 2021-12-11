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"Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции
11.12.2021 15:00
10 декабря сотрудниками так называемого "управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ДНР" и "генеральной прокуратуры ДНР" задержан так называемый "глава администрации" неподконтрольной Украины Макеевки Сергей Голощапов. Об этом сообщает пресс-служба "МВД ДНР".
В "ведомстве" уточнили, что "мэра" задержали по подозрению в совершении действий коррупционного характера.
Отмечается, что "генпрокуратура" возбудила уголовное дело по статье о даче взятки в крупном размере должностному лицу.
На данный момент ведется следствие.
Теги: Донбасс, Макеевка, мэр, коррупция, задержание
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