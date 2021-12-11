Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, ВСУ без потерь

11.12.2021 11:00

Подразделения сепаратистов совершили шесть обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в суубботу, 11 декабря.

Так, на Луганщине вблизи населенного пункта Пещаное вел огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Новотошковского сепаратисты вели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Попасной противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Майорска вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы.

В районе Пивденного враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. А Недалеко от Новоалександровки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", – отметили в штабе.