В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год

11.12.2021 12:00

Более 2 тыс. абитуриентов из числа жителей временно оккупированной территории (ВОТ) зачислены на обучение в украинские вузы в рамках вступительной кампании-2021. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, вступительная кампания была проведена успешно. Частные заведения высшего образования впервые получили доступ к госзаказу.

"Благодаря работе образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", созданных в 226 учебных заведениях всех регионов, более 2 тыс. жителей ВОТ зачислены на обучение", — отметили в ведомстве.

Заметно увеличился объем государственного заказа по следующим специальностям:

химия;

физика и математика;

инженерия программного обеспечения;

кибербезопасность;

агрономия.

Кроме того, была организована профессиональная информационная поддержка для абитуриентов.

Среди особенностей вступительной кампании 2022 года:

абитуриентам не нужно будет подавать копии сертификатов внешнего независимого оценивания (ВНО) и документов об образовании, если они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

для поступления будут приниматься сертификаты ВНО 2019 года и 2022 года, а также единого вступительного экзамена за 2020 и 2022 годы;

абитуриенты смогут сдавать пять предметов ВНО и подавать не более 25 заявлений (5 на бюджет и 20 на контракт).

Поступление начнется с регистрации электронных кабинетов 1 июля 2022 года.