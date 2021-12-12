В ОРДО опубликовали график открытия городских елок

12.12.2021 15:00

В СМИ на неподконтрольных Украине территориях Донбасса опубликовали список дат начала новогодних праздничных мероприятия в городах ОРДО.

В Донецке и большинстве населенных пунктов самопровозглашенной "республики" "главные елки" будут открыты 24 декабря. В других же - торжественные мероприятия назначены на 25, 27 и 29 декабря.