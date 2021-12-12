За сутки в ООС три обстрела и один раненый

12.12.2021 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Ранен украинский военнослужащий. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"В направлении Песчаного на Луганщине оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия. В сторону Катериновки в Луганской области вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов один боец получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Его состояние здоровья удовлетворительное.