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За сутки в ООС три обстрела и один раненый
12.12.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Ранен украинский военнослужащий. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.
"В направлении Песчаного на Луганщине оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия. В сторону Катериновки в Луганской области вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов один боец получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Его состояние здоровья удовлетворительное.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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