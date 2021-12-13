Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце

13.12.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце

Состояние воды в Северском Донце проверено бассейновым управлением водных ресурсов, КП «Вода Донбасса», Государственной экологической инспекцией в Донецкой области. Об этом сообщает Славянская ВГА.
"По результатам проб выявлено улучшение по органолептическим показателям - «лекарственный» запах не зафиксирован ни в одной точке отбора воды. Также не зафиксировано содержимого фенолов.
Что касается аммония-иона, увеличенная концентрация (до 0,99 мг/дм куб при норме 0,5 мг/дм куб) наблюдается на территории Харьковской области, ниже г. Изюм. В районе водозабора канала Северский Донец Донбасс фиксируется незначительное превышение - до 0,57 мг/дм куб. Добавим, что для выяснения причин ухудшения качества воды привлечены ученые из киевских Институтов - экогигиены и токсикологии им. Л. И. Медведя и общественного здоровья им. А. М. Марзеева", — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, исследования, вода, Северский Донец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх