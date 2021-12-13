Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце

13.12.2021 16:00

Состояние воды в Северском Донце проверено бассейновым управлением водных ресурсов, КП «Вода Донбасса», Государственной экологической инспекцией в Донецкой области. Об этом сообщает Славянская ВГА.

"По результатам проб выявлено улучшение по органолептическим показателям - «лекарственный» запах не зафиксирован ни в одной точке отбора воды. Также не зафиксировано содержимого фенолов.

Что касается аммония-иона, увеличенная концентрация (до 0,99 мг/дм куб при норме 0,5 мг/дм куб) наблюдается на территории Харьковской области, ниже г. Изюм. В районе водозабора канала Северский Донец Донбасс фиксируется незначительное превышение - до 0,57 мг/дм куб. Добавим, что для выяснения причин ухудшения качества воды привлечены ученые из киевских Институтов - экогигиены и токсикологии им. Л. И. Медведя и общественного здоровья им. А. М. Марзеева", — говорится в сообщении.