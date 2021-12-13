В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине

13.12.2021 13:00

Сегодня, 13 декабря, в первый рейс отправился поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов, преодолевающий самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине — 1806 км. Он соединяет 7 областей, сообщает пресс-служба УЗ.

В составе поезда 10 совершенно новых вагонов, которые были построены отечественным производителем и приобретены за средства госбюджета в рамках реализации программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".

"Как и обещали, из новых вагонов, которые покупаем за бюджетные средства, формируем сверхважные социальные маршруты. Этот поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины", — отметил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

В составе поезда плацкартные вагоны, купе и люкс. Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины Рахове.