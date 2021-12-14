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На Донбассе за сутки два вражеских обстрела
14.12.2021 10:00
На Донбассе за прошедшие сутки, 13 декабря, вражеские войска дважды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Враг обстрелял Попасную и Катериновку. В районе Попасной вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Катериновки обстреливали позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил – нет.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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