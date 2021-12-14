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Архив - Донецкая область

В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью

14.12.2021 12:00
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В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью

14 декабря в 14:00 в пресс-центре Донецкого агентства новостей состоится брифинг "директора ГУП ДНР" "Республиканский оператор связи" Хардикова Николая Николаевича. Об этом сообщают местные СМИ.
Тема брифинга: "Проблемы на сети "Феникс" с сентября 2021 года и перспективы их решения".
Адрес пресс-центра: г. Донецк, ул. Артема, 97, 5-й этаж, Большой зал.
Сбор прессы на первом этаже в 13:45. Вход в здание со стороны улицы Постышева.



Теги: Донецк, Донбасс, мобильная связь, проблемы, брифинг
 
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