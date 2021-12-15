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Архив - Донецкая область

Дети из Киева отправили 15 тонн подарков к Новому году сверстникам с Донбасса

15.12.2021 16:00
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Дети из Киева отправили 15 тонн подарков к Новому году сверстникам с Донбасса

Около 15 тонн новогодних подарков, собранных киевскими учащимися, доставляют военнослужащие Нацгвардии для детей Донецкой и Луганской областей. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба НГУ.
В рамках благотворительной акции «С надеждой в сердце» гуманитарный груз будет распределен среди детей учебных заведений – детских домов, интернатов, школ, дошкольных учреждений и т.д.
Гуманитарную помощь собрали педагоги, ученики и их родители в Киеве. Это одежда, обувь, игрушки и другие вещи, необходимые для детей, проживающих в районе проведения Операции объединенных сил.



Теги: Донбасс, Киев, дети, подарки
 
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