Сутки в ООС: семь обстрелов, ранен украинский воин

15.12.2021 08:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны вражеских войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Отмечается, что возле Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в направлении Новотошковского был совершен обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, а в сторону Старогнатовки стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новомихайловки были применены ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а неподалеку Водяного вражеские войска совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.