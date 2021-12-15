- Дети из Киева отправили 15 тонн подарков к Новому году сверстникам с Донбасса16:00
- В Краматорске обновили парк мусоровозов15:00
- В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"14:00
- В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью09:00
- Сутки в ООС: семь обстрелов, ранен украинский воин08:00
- 307 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 декабря15:00
- В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью12:00
- На Донбассе за сутки два вражеских обстрела10:00
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце16:00
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине13:00
Сутки в ООС: семь обстрелов, ранен украинский воин
На Донбассе за прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны вражеских войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Отмечается, что возле Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в направлении Новотошковского был совершен обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, а в сторону Старогнатовки стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новомихайловки были применены ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а неподалеку Водяного вражеские войска совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
- Сутки в АТО: 12 обстрелов, ранен боец ВСУ
- За минувшие сутки на Донбассе 10 нарушений режима тишины, ранен украинский воин
- В Донецке в результате обстрела ранен мирный житель
- В Авдеевке ранен 42-летний мужчина
- Боевики снова обстреливают Торецк, ранен мужчина
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок
- Дети из Киева отправили 15 тонн подарков к Новому году сверстникам с Донбасса16:00
- В Краматорске обновили парк мусоровозов15:00
- В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"14:00
- Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»12:00
- В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью09:00
- Сутки в ООС: семь обстрелов, ранен украинский воин08:00
- 307 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 декабря15:00
- На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом14:00
- В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью12:00
- Верещук на Луганщнине вручила ключи от квартир 11 семьям переселенцев11:00
- Стали известны соперники "Шахтера" и "Зари" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу17:00
- Дети из Киева отправили 15 тонн подарков к Новому году сверстникам с Донбасса16:00
- В Краматорске обновили парк мусоровозов15:00
- В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"14:00
- Против собкора УНИАН Цимбалюка в РФ выдвинули обвинение по статье об экстремизме13:00
- Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря11:00
- Цена на газ в Европе превысила $150010:00
- В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью09:00
- Сутки в ООС: семь обстрелов, ранен украинский воин08:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце
- В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью
- На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине
- В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью
- Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)
- В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"
- Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину
- Пожилые люди смогут потратить "вакцинальную тысячу" на лекарства