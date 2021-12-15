Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"

15.12.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"

Движение поездов сообщением Ясиноватая — Успенская — Ясиноватая будет изменено на период с 16 по 25 декабря. Об этом сегодня в Донецке сообщили в пресс-службе "министерства транспорта ДНР".
"Для производства путевых работ на перегоне Кутейниково — Амвросиевка с 08:45 16 декабря 2021 по 20:45 25 декабря 2021 изменяется расписание пассажирским поездам", — отметили в ведомстве.
В частности, маршрут № 619 сообщением Ясиноватая — Успенская будет отправляться в 08:04 из Ясиноватой и проследует через станции Кутейниково, Амровсиевку, Квашино с прибытием на станцию Успенская в 11:37.
Поезд № 620 сообщением Успенская-Ясиноватая будет отходить в 13:30 и проследует через Амвросиевку, Кутейниково, Иловайск, Харцызск, Ханженково. В Ясиноватую поезд будет прибывать в 17:11.
С расписанием прибытия и отправления поездов на станции по пути следования поезда можно ознакомиться на сайте Донецкой железной дороге либо в железнодорожных кассах.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, поезд, расписание, ОРДО, Успенка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх