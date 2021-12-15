- На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна09:00
- Дети из Киева отправили 15 тонн подарков к Новому году сверстникам с Донбасса16:00
- В Краматорске обновили парк мусоровозов15:00
- В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"14:00
- В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью09:00
- Сутки в ООС: семь обстрелов, ранен украинский воин08:00
- 307 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 декабря15:00
- В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью12:00
- На Донбассе за сутки два вражеских обстрела10:00
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце16:00
В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"
Движение поездов сообщением Ясиноватая — Успенская — Ясиноватая будет изменено на период с 16 по 25 декабря. Об этом сегодня в Донецке сообщили в пресс-службе "министерства транспорта ДНР".
"Для производства путевых работ на перегоне Кутейниково — Амвросиевка с 08:45 16 декабря 2021 по 20:45 25 декабря 2021 изменяется расписание пассажирским поездам", — отметили в ведомстве.
В частности, маршрут № 619 сообщением Ясиноватая — Успенская будет отправляться в 08:04 из Ясиноватой и проследует через станции Кутейниково, Амровсиевку, Квашино с прибытием на станцию Успенская в 11:37.
Поезд № 620 сообщением Успенская-Ясиноватая будет отходить в 13:30 и проследует через Амвросиевку, Кутейниково, Иловайск, Харцызск, Ханженково. В Ясиноватую поезд будет прибывать в 17:11.
С расписанием прибытия и отправления поездов на станции по пути следования поезда можно ознакомиться на сайте Донецкой железной дороге либо в железнодорожных кассах.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, поезд, расписание, ОРДО, Успенка
- На электричку Мариуполь–Ясиноватая для металлургов купят проездные
- В направлении Киева добавили поезда
- В Ясиноватую вернули газ
- В Донецке работает только центральный железнодорожный вокзал, пригородный - закрыт
- Достижения "новых властей": из Луганска в Ясиноватую пустят поезд с купейными вагонами
- В ОРДО за сутки обстрелами повреждены дом культуры и 5 жилых домов
- На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна09:00
- Дети из Киева отправили 15 тонн подарков к Новому году сверстникам с Донбасса16:00
- В Краматорске обновили парк мусоровозов15:00
- В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"14:00
- Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»12:00
- В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью09:00
- Сутки в ООС: семь обстрелов, ранен украинский воин08:00
- 307 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 декабря15:00
- На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом14:00
- В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря11:00
- На Донбассе девять обстрелов, у ВСУ без потерь10:00
- На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна09:00
- В Британии зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки08:00
- Стали известны соперники "Шахтера" и "Зари" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу17:00
- Дети из Киева отправили 15 тонн подарков к Новому году сверстникам с Донбасса16:00
- В Краматорске обновили парк мусоровозов15:00
- В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"14:00
- Против собкора УНИАН Цимбалюка в РФ выдвинули обвинение по статье об экстремизме13:00
- Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»12:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце
- В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью
- На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине
- В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью
- Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)
- В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"
- Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»
- Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину