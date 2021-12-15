В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"

15.12.2021 14:00

Движение поездов сообщением Ясиноватая — Успенская — Ясиноватая будет изменено на период с 16 по 25 декабря. Об этом сегодня в Донецке сообщили в пресс-службе "министерства транспорта ДНР".

"Для производства путевых работ на перегоне Кутейниково — Амвросиевка с 08:45 16 декабря 2021 по 20:45 25 декабря 2021 изменяется расписание пассажирским поездам", — отметили в ведомстве.

В частности, маршрут № 619 сообщением Ясиноватая — Успенская будет отправляться в 08:04 из Ясиноватой и проследует через станции Кутейниково, Амровсиевку, Квашино с прибытием на станцию Успенская в 11:37.

Поезд № 620 сообщением Успенская-Ясиноватая будет отходить в 13:30 и проследует через Амвросиевку, Кутейниково, Иловайск, Харцызск, Ханженково. В Ясиноватую поезд будет прибывать в 17:11.

С расписанием прибытия и отправления поездов на станции по пути следования поезда можно ознакомиться на сайте Донецкой железной дороге либо в железнодорожных кассах.