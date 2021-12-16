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Архив - Донецкая область

На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна

16.12.2021 09:00
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На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна

В среду, 15 декабря, в Селидово Донецкой области погиб начальник отдела образования, депутат городского совета Леонид Осипов. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Донецкой области.
Сообщение о несчастном случае поступило в полицию в 11:40 от местного жителя. По данным правоохранителей, 35-летний Осипов выпрыгнул из окна пятиэтажного дома - это случилось на глазах 7-летнего сына депутата. В настоящее время с ребенком работают психологи.
Кроме того, решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) с отметкой "Самоубийство". Полиция проверяет все версии происшествия.



Теги: Донбасс, депутат, Селидово, гибель
 
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