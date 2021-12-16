Последние новости раздела
- За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет11:00
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи13:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине11:00
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"10:00
- Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО09:00
- В зоне ООС погиб украинский военный, еще один – ранен08:00
- На Донбассе завершился ремонт дороги Лисичанск - Бахмут15:00
- Поезд Константиновка-Харьков перешел на ежедневный график13:00
Поезд Константиновка-Харьков перешел на ежедневный график
16.12.2021 13:00
В пригородном сообщении Константиновка — Харьков — Константиновка увеличено количество рейсов. Об этом сообщили в региональном филиале "Донецкой железной дороги".
Начиная с 12 декабря пригородный поезд № 7088/7087 курсирует ежедневно. Отправляется поезд со станции Константиновка в 06.05, прибывает в Харьков в 10.39. В обратном направлении из Харькова поезд отправляется в 16.05, прибывает на конечную остановку в 20.45. Общее время в пути составляет 4 часа 30 минут.
Теги: Харьков, Константиновка, Укрзализниця, график
Читайте также:
- До начала курортного сезона в Крым из Донецка, Харькова и Днепропетровска пойдут скоростные поезда
- В Донбассе - нападение на АЗС. Есть жертвы
- Новые украинские электропоезда свяжут Харьков, Донецк и Симферополь
- Судьбу донецкого метро решают в Харькове
- В украинских поездах появится Интернет
- Проезд в поезде до Киева, Харькова, Донецка, Одессы и Симферополя стал дороже
- За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет11:00
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области14:00
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи13:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине11:00
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"10:00
- Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО09:00
- В зоне ООС погиб украинский военный, еще один – ранен08:00
- В Белокуракино после капитального ремонта открыли Центр первичной медико-санитарной помощи17:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет11:00
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В Киеве презентовали календарь "Повернись живим"15:00
- В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области14:00
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 декабря12:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине11:00
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"10:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине
- В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью
- На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи
- В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО
- Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"
- Ощадбанк отложил блокирование просроченных платежных карт ВПЛ
- Дети из Киева отправили 15 тонн подарков к Новому году сверстникам с Донбасса