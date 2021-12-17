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В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО
Миссия МАГАТЭ завершила инспекционный визит в ОРДЛО. Попытки организовать этот визит удались. Об этом сообщила член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Виктория Страхова.
По ее словам, выполнение таких инспекций и их организация — обязанность Украины согласно соглашения с МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором и нераспространении ядерного оружия.
«Проще говоря — из-за непроведения визита мы могли бы быть приравнены к странам третьего мира, которые потворствуют распространения ядерного оружия. В более практическом варианте — точно не хочу, чтобы ядерный материал из Украины всплыл бы в какой-то грязной бомбе», — подчеркнула Страхова.
По ее словам, попытки организовать этот визит длились года три.
«И да переговоры — это общение и с русскими, и общение с участниками консультацией, которые сейчас в Донецке и Луганске. И я надеюсь, что как мы договорились о визите МАГАТЭ можно и договориться и об обмене пленными», — резюмировала Страхова.
Теги: Донбасс, МАГАТЭ, ОРДЛО, инспекция, ТКГ
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