На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса

18.12.2021 13:00

Благотворительный фонд «Хелп Украина» при поддержке Коалиции помощи Германии начал конкурс грантов для поддержки микропредприятий в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Авдеевки.

В рамках конкурса предусмотрена поддержка не менее 30 микропредприятий, существующих или стартапов, грантами на оборудование и материалы средней стоимостью 3000 евро для сельскохозяйственной, производственной и сервисной деятельности.

Кроме того, для поддержанных бенефициаров будут организованы бизнес- и профессиональные тренинги для получения знаний и навыков для улучшения эффективности собственного дела. Общая плановая стоимость прямых затрат на оборудование для 30 бенефициаров составляет 90 000 евро.

Главной целью проекта является содействие социальной интеграции уязвимых категорий населения, в том числе внутренне перемещенных лиц, через расширение экономических возможностей.