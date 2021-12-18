Главная / Новости / Донецкая область / Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей
Последние новости раздела
- Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря14:00
- На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса13:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет11:00
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи13:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине11:00
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"10:00
- Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО09:00
- В зоне ООС погиб украинский военный, еще один – ранен08:00
Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей
18.12.2021 09:00
Полиция Донецкой области получила от Европейского Союза 20 автомобилей Nissan, что позволит обеспечить максимальное присутствие правоохранителей в населенных пунктах региона. Об этом сообщает МВД.
"Передача авто состоялась во время встречи руководства Национальной полиции в Донецкой области и представителей Консультативной миссии ЕС по укреплению безопасности громад", - говорится в сообщении.
Сертификат на 20 автомобилей Nissan руководителю Главного управления Нацполиции в Донецкой области Руслану Осипенко передал глава регионального представительства Консультативной миссии ЕС (КМЕС) в Мариуполе Мартин Кулишек.
Теги: Донбасс, полиция, Евросоюз, автомобиль
Читайте также:
- Булыжники, щиты и водомёты: агрессивный украинский сценарий повторился в сердце Европы (ВИДЕО)
- В Покровске - стрельба, есть жертвы
- В Мариуполе полиция не дала случится непоправимому
- Сегодня в ЕС будут говорить об Украине
- Певца Трофима задержали в московском аэропорту
- Украинский герой Жемчугов: "В плену на Донбассе были и кнут, и пряник. Если сдам всех, обещали операции, протезы, квартиру. Я сказал, что предателем не буду!"
- Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря14:00
- На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса13:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет11:00
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области14:00
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи13:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине11:00
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"10:00
- Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО09:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря15:00
- Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря14:00
- На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса13:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет11:00
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В Киеве презентовали календарь "Повернись живим"15:00
- В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области14:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО
- На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"
- Ощадбанк отложил блокирование просроченных платежных карт ВПЛ
- Поезд Константиновка-Харьков перешел на ежедневный график
- Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО
- На Донбассе завершился ремонт дороги Лисичанск - Бахмут
- В зоне ООС погиб украинский военный, еще один – ранен