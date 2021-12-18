Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей

18.12.2021 09:00

Полиция Донецкой области получила от Европейского Союза 20 автомобилей Nissan, что позволит обеспечить максимальное присутствие правоохранителей в населенных пунктах региона. Об этом сообщает МВД.

"Передача авто состоялась во время встречи руководства Национальной полиции в Донецкой области и представителей Консультативной миссии ЕС по укреплению безопасности громад", - говорится в сообщении.

Сертификат на 20 автомобилей Nissan руководителю Главного управления Нацполиции в Донецкой области Руслану Осипенко передал глава регионального представительства Консультативной миссии ЕС (КМЕС) в Мариуполе Мартин Кулишек.