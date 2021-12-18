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За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет
18.12.2021 11:00
За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня. Среди ВСУ потерь нет. Об этом утром в субботу, 18 декабря, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
В частности, в направлении Майского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Новотошковского проводился обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. В сторону Новолуганского наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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