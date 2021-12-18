За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет

18.12.2021 11:00

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня. Среди ВСУ потерь нет. Об этом утром в субботу, 18 декабря, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В частности, в направлении Майского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Новотошковского проводился обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. В сторону Новолуганского наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.