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Сутки в ООС: восемь обстрелов, ранен военный
На Донбассе за прошедшие сутки, 18 декабря, со стороны вражеских войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранения получил боец ВСУ. Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.
Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Отмечается, что в районе населенного пункта Широкино противник привлек беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17. В направлении Южного враг вел огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие. В сторону Водяного был совершен обстрел с минометов калибром 82 мм.
Возле Троицкого вражеские войска дважды применяли минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы, а возле Новозвановки открывали огонь из гранатометов разных систем.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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