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Архив - Донецкая область

На Донбассе подорвались два бойца ВСУ

20.12.2021 14:00
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На Донбассе подорвались два бойца ВСУ

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались двое украинских военных, сообщает пресс-служба Минобороны.
Указано, что сегодня утром не было зафиксировано новых обстрелов со стороны противника. Но в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих получили ранения.
"Воинам оказана домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести", – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, мина, раненые, ООС
 
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