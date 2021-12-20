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В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)

20.12.2021 08:00
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В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)

В Мариуполе вечером в воскресенье из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка, установленная на Театральной площади. Об этом сообщает местное издание MRPL.CITY в воскресенье, 19 декабря.
Елка зажгла свои огни в ночь на 19 декабря - в День Святого Николая. Вероятной причиной инцидента стал сильный ветер. Елка не выдержала, наклонилась и упала на землю под собственным весом. Никто не пострадал.
По данным горсовета, главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время. Подрядная организация  обещает усилить конструкцию.
Также сообщается, что все остальные праздничные локации возле Драматического театра продолжают работать: ярмарка, каток и резиденция Святого Николая.



Теги: Донбасс, Мариуполь, елка, падение
 
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