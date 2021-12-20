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За сутки в ООС два обстрела, без потерь
20.12.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.
"Недалеко от Новозвановки враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Светлодарска сепаратисты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов ", - говорится в сообщении.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил.
Бойцы ВСУ открывали ответный огонь.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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