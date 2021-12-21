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Горсовет Мариуполя опубликовал адреса елочных базаров
К новогодним праздникам в Мариуполе уже начали продавать елки. Места продаж были определены через систему "Prozorro". На сегодняшний день официально зарегистрировано 15 таких локаций, сообщает городской совет Мариуполя.
По словам начальника инспекции по благоустройству Бориса Кармазина, предприниматели могут размещать хвойные деревья на отведенных местах до 31 декабря. Площадь каждой локации не должна превышать 30-50 квадратных метров.
Подробнее о том, каким критериям должна соответствовать елка и как проверить информацию о продаже, рассказывают в управлении по экологии, энергоменеджменту и охране труда. Каждое деревце должно быть снабжено защитной биркой электронного учета. Это делает невозможным оборот деревьев, полученных преступным браконьерским путем. Бирка со штрихкодом содержит информацию о происхождении елки: место заготовки, название лесозаготовителя и его подчинение.
Каждый покупатель со своего смартфона может проверить всю эту информацию с помощью сайта https://www.yalynka.info/.
Как проверить, легально ли срублена елка?
Для этого следует выполнить следующие действия:
1) Попросить продавца показать товарно-транспортную накладную на деревья, результаты радиологической проверки.
2) Проконтролировать наличие бумажной этикетки или пластмассовой бирки-стяжки со штрих-кодом и идентификационным номером на дереве. Бирки прикрепляются сразу после вырубки лесхозами, поэтому снять их, не разорвав, невозможно.
Список локаций продажи елок:
– ул. Азовстальская, 39/7;
- пр. Мира, 112 В;
– пр. Мира, 121 В;
– ул. Троицкая, 61;
– бульвар Шевченко, 258;
– пр. Строителей, 166;
– пр. Металлургов, 113;
– ул. Гагарина, 2;
– ул. Латышева, 25;
– пр. Металлургов, 15Б;
– ул. Новосибирская;
– ул. Карпинского, 70;
– бульвар Шевченко, 71а;
– ул. Азовстальская, 76 Б;
– ул. Азовстальская, 76.
Теги: Донбасс, Мариуполь, елка, базар
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