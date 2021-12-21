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Архив - Донецкая область

Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря

21.12.2021 15:00
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Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря

Линию разграничения между ОРДО и Украиной в понедельник пересекли 338 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что в Донецк с подконтрольной Украине стороны прибыли 184 человека на 29 транспортных средствах. В обратном направлении проследовали 154 человека на 41 единице транспорта.
По данным "МЧС", 82 человека обратились за помощью к спасателям на КПП.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ, ОРДО
 
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