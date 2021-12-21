Сутки в ООС: пять обстрелов, трое раненых

21.12.2021 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 20 декабря, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.

"В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17. В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении Широкого противник вел огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих ВСУ получили травмирование. Их госпитализировали. Состояние одного их бойцов тяжелое, второго – средней тяжести.

Также в результате обстрела был ранен военный. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – средней тяжести.