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Архив - Донецкая область

Три громады на Донетчине получили мобильные социальные офисы от ЕС и Канады

21.12.2021 17:00
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Три громады на Донетчине получили мобильные социальные офисы от ЕС и Канады

Три громады Донетчины получили сегодня мобильные социальные офисы от наших международных партнеров. Об этом сообщает ДонОГА.
Европейский Союз в рамках проекта «Поддержка ЕС для Востока Украины - восстановление, укрепление мира и управления» приобрел такие офисы в Великоновоселковскую и Дружковскую общины, а правительство Канады в рамках проекта «Мобильные центры предоставления административных услуг для пострадавшего от конфликта населения Восточной Украины» - офис для Угледарской общины.
Мобильные офисы - это автомобили для предоставления административных и социальных услуг жителям отдаленных населенных пунктов. До сегодняшнего дня таких автомобилей в Донецкой области было 10, теперь будет 13.
"Спасибо нашим международным союзникам, которые помогают нам облегчать взаимодействие между гражданами и государством. Такая поддержка чрезвычайно важна", — поблагодарил глава ДонОГА Павел Кириленко.



Теги: Донбасс, Канада, офис, Евросоюз, автомобиль
 
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