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В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами
21.12.2021 13:00
Муниципальный транспорт Мариуполя украсили к зимним праздникам. Салоны сверкают мишурой и серпантином, а в вечернее время снаружи зажигаются сотни разноцветных гирлянд, передает пресс-служба горсовета.
Троллейбусы, автобусы и трамваи распределены по всем маршрутам города, чтобы развезти праздничное настроение в каждый район. Всего более 30 единиц.
«Праздничная иллюминация дарит мариупольцам и гостям города хорошее настроение», - отметил директор МТТУ Виталий Донев.
Теги: Донбасс, Мариуполь, украшение, транспорт, Новый год
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