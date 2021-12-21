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Архив - Донецкая область

В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами

21.12.2021 13:00
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В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами

Муниципальный транспорт Мариуполя украсили к зимним праздникам. Салоны сверкают мишурой и серпантином, а в вечернее время снаружи зажигаются сотни разноцветных гирлянд, передает пресс-служба горсовета.
Троллейбусы, автобусы и трамваи распределены по всем маршрутам города, чтобы развезти праздничное настроение в каждый район. Всего более 30 единиц.
«Праздничная иллюминация дарит мариупольцам и гостям города хорошее настроение», - отметил директор МТТУ Виталий Донев.



Теги: Донбасс, Мариуполь, украшение, транспорт, Новый год
 
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