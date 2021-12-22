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Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу

22.12.2021 08:00
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Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Белый дом не определил конкретный формат своего вовлечения в переговоры по Донбассу, однако заинтересован в этом. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в госрезиденции Синегора, сообщает Европейская правда во вторник, 21 декабря.
Участие США в переговорах не вредит нормандскому формату, подчеркнул Зеленский и добавил, что за сохранение "Нормандии" выступает Франция.
"Есть Нормандия, мы сейчас привлекаем нового канцлера Германии (Олафа Шольца), чтобы он был так же заинтересован в этом формате, как Украина, или по крайней мере так же, как Франция", - сказал Зеленский.
"Но отдельно от Нормандии есть общение президента США с президентом РФ, и есть общение (между Москвой и Вашингтоном) на разных уровнях. Там нет сейчас конкретики, но мы сейчас работаем и, может, выйдем на встречу двустороннюю (Украина-РФ) или трехстороннюю (Украина-РФ-США)", - отметил президент.
Он пояснил, что передал некоторые новые предложения всем, кто может участвовать в предстоящих переговорах с РФ.
"Мы написали четкий, понятный план по 10 шагам, как выполнить минские соглашения. Это 10 шагов с привлечением "Нормандии" и США, и передали эти шаги президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии. Мы готовим разные предложения, чтобы нас не упрекали, что мы не хотим (найти путь завершить войну)", - подытожил Зеленский.



Теги: Донбасс, переговоры, Зеленский
 
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