Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе впервые прошли учения с боевыми стрельбами из "Javelin" (ВИДЕО)

23.12.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе впервые прошли учения с боевыми стрельбами из "Javelin" (ВИДЕО)

На учебном полигоне в Донецкой области прошли первые боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). Об этом сообщает телеканал "Дом".
Данный ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники. Его главное преимущество — легкость в управлении: ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать практически стопроцентной точности стрельбы.
Сейчас Украина имеет на вооружении почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к ним. В случае полномасштабного российского вторжения их могут применить на Донбассе.
"Все расчеты, которые работают с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задачи", — сообщил командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк.



Теги: Донбасс, учения, Javelin, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх