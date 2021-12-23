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ТКГ договорилась о возобновлении перемирия на Донбассе
В среду, 22 декабря, на последнем в 2021 году заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе было достигнуто соглашение о необходимости возобновления действия режима прекращения огня. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.
"Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", – отметил по этому поводу исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.
В украинской делегации отметили, что такой результат последней в этом году встречи очень важен, учитывая грядущие зимние праздники.
"Для наших граждан традиционно встречать Рождество и Новый год в покое и вместе с самыми близкими людьми. Безопасный компонент понимается как определяющий", — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, перемирие, договор, ТКГ
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