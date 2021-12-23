В ОРДЛО потребовали признания своих COVID-сертификатов в обмен на открытие КПВВ

23.12.2021 11:00

Глава "Министерства иностранных дел" "ДНР" Наталья Никонорова предложила открыть все КПВВ "республики" без ограничений и списков. Предложение касается новогодних праздников - периода с 30 декабря 2021 года до 10 января 2022 года. Об этом сообщают местные СМИ.

"Единственное условие для открытия КПВВ, о котором заявила Наталья Никонорова - соблюдение противоэпидемиологических мер", - пишет издание.

Эти меры предполагают, что у пересекающего границу "ДНР"-Украина должен быть один из документов:

- либо сертификат о вакцинации (признанной взаимно);

- либо справка о перенесенном коронавирусе;

- либо результат ПЦР-теста.

Также сообщается, что с аналогичным предложением выступила и "ЛНР".

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал эти условия неприемлемыми.

"Ясное дело, что мы на это пойти не можем и не пойдем. Для нас существует только российская сторона переговоров. РФ и Украина находится в международном вооруженном конфликте на востоке Украины. И иного прочтения мы не видим. "Спутник" - не сертифицированная и не признаваемая в мире вакцина. Или, по крайней мере, не признаваемая нами. Поэтому мы не понимаем, о каких вакцинах идет речь. А вот Украина предлагала развернуть при КПВВ пункты вакцинации, где бесплатно прививали бы пенсионеров, уязвимые категории граждан и всех желающих. Но на это не пошла российская сторона", - сказал Арестович.

Кроме того, он напомнил, что Украина открыла все свои пункты пропуска еще 20 ноября 2020 года и с тех пор не закрывала.