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Архив - Донецкая область

ЦИК поручила ОГА оценить возможность проведения весенних выборов в прифронтовых районах Донбасса

24.12.2021 17:00
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ЦИК поручила ОГА оценить возможность проведения весенних выборов в прифронтовых районах Донбасса

Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных громадах этих регионов. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
"Такая необходимость обусловлена тем, что в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Соответственно, на отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, а также надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения выборов с соблюдением требований Кодекса", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, выборы, ЦИК, ОГА
 
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