В Мариуполе обезврежена международная банда похитителей людей

24.12.2021 14:00

В Мариуполе в ходе многоэтапной спецоперации СБУ нейтрализовала международную криминальную группировку, которая похищала людей и заставляла их заниматься наркоторговлей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый "вор в законе", причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки противоправной деятельности "товар" передавали через местных жителей, насильственно втягиваемых в наркобизнес.

Уголовники терроризировали и запугивали жителей региона разбойными нападениями и вымогательством денег. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем вынуждали потерпевших возвращать несуществующие долги.

Задокументированы факты вымогательства денег на сумму около 20 тысяч доларов США. Задержано двух организаторов банды при получении части денег от потерпевшего.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других участников группировки.