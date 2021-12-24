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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО прибыл 105-й гумконвой из России

24.12.2021 08:00
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В ОРДЛО прибыл 105-й гумконвой из России

На неподконтрольную территорию Донецкой области прибыл очередной, 105-й гуманитарный конвой от МЧС России. Шесть грузовиков доставили более 97 тонн гуманитарного груза в виде лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
По заявлению местного "минздрава" конвой также привез 272 350 доз вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". "Желающие пройти иммунизацию могут обратиться в любой ближайший пункт вакцинации без предварительной регистрации на сайте министерства", – заключили в "МЗ".
Утверждается, что в "ДНР" на сегодняшний день вакцинированы уже около 300 тысяч человек. Всего на 23 декабря на территории ОРДО зафиксированы 117 тыс. 452 случая заражения COVID-19, из них 9 146 оказались летальными.
Также вчера российский гумконвой прибыл в оккупированный Луганск. Туда доставили 88 тонн медицинского оборудования и медикаментов.



Теги: Россия, Донбасс, гуманитарный конвой, ОРДЛО
 
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