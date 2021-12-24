За сутки на Донбассе три нарушения "рождественского" перемирия

24.12.2021 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 23 декабря, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

Также в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.