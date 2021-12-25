Сутки в ООС: пять нарушений, ранен боец ВСУ

25.12.2021 10:00

За минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось запрещенное вооружение. Ранение получил украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 25 декабря.

Так, в направлении Новозвановки велся огонь из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм, в сторону Катериновки – из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.