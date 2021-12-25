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В ОРДО рассказали о работе "ЦРБ ДНР" во время новогодних праздников
25.12.2021 09:00
В ОРДО обнародовали график работы отделений местного "банка" в праздничные дни. Об этом сообщают интернет-ресурсы сепаратистов.
Так, 29 декабря все отделения «банка» будут функционировать в обычном режиме — до 17.00.
На 30 декабря запланирован сокращенный рабочий день до 13.00.
С 31 декабря по 2 января в «банах» объявлены выходные дни.
Работа отделений возобновится 3 и 6 января — до 14.00, в то же время, 4 и 5 января, а также с 7 по 9 января «банк» будет закрыт.
С 10 «банк» будет принимать клиентов в обычном режиме.
Теги: Донбасс, банк, праздники, график, ОРДО
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