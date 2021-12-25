В Селидово появилась собственная кислородная станция для пациентов с COVID-19

25.12.2021 12:00

В Селидовской центральной городской больнице, оказывающей помощь инфицированным COVID-19, установили кислородную станцию. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Медучреждение с начала пандемии стало одним из опорных заведений здравоохранения Донецкой области и базой для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

В рамках областной программы здесь появилась кислородная станция, предназначенная для получения чистого кислорода высокой концентрации из обычного атмосферного воздуха. Он необходим для лечения и профилактики заболеваний, связанных с нарушением дыхательной системы, в частности при тяжелой форме COVID-19.

Ранее кислород в Селидово возили из Краматорска, а теперь в центральной городской больнице есть собственная станция, которая вскоре будет введена в эксплуатацию.