- Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных15:00
- В ОРДО смягчили антиковидные меры13:00
- ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи11:00
- С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы10:00
- В Торецке объявлен режим ЧП из-за порыва водовода09:00
- За сутки на Донбассе 5 обстрелов, двое украинских воинов ранены11:00
- В Минреинтеграции обещают в новом году выделить для переселенцев 3000 квартир10:00
- В штабе ООС рассказали о новогоднем меню бойцов на передовой09:00
- В Селидово появилась собственная кислородная станция для пациентов с COVID-1912:00
- Сутки в ООС: пять нарушений, ранен боец ВСУ10:00
В Минреинтеграции обещают в новом году выделить для переселенцев 3000 квартир
Минреинтеграции планирует объявить 2022 год годом жилья для внутренне перемещенных лиц и обеспечить выделение 3000 квартир. Об этом в интервью телеканалу "Дом" заявила вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Лишь 12% из числа внутренне перемещенных лиц имеют собственное жилье. Остальные - либо арендуют, либо живут у родственников, либо решают вопросы иным образом. И это очень большая проблема. Да, темпы обеспечения жильем в 2021 году в разы выше, чем в 2019-м. Но это очень мало по сравнению с потребностью. Поэтому мы сейчас идем на то, чтобы 2022-й объявить годом жилья", - заявила она.
Министр сообщила, что в решении жилищной проблемы Украине помогают правительства стран-партнеров - Германии, Канады, США, Великобритании, Турции.
"Турция помогает и хочет построить 500 квартир для внутренне перемещенных лиц из числа крымских татар, а также военнослужащих-АТОшников из внутренне перемещенных лиц. И это очень хорошо, мы сейчас прикладываем достаточно усилий, чтобы уже в 2022 году такое строительство началось. Потому что эта тема уже 2 года длится", – дополнила Верещук.
Она напомнила, что на жилищные программы в бюджете Минреинтеграции на 2022 год предусмотрено 120 млн. грн.
"Плюс, и здесь я благодарю президента Украины, который услышал, насколько важна и срочна потребность в жилье именно внутренне перемещенных лиц, и объявил, что 20 млрд грн из госбюджета будет зарезервировано под ипотечно-кредитные программы для ВПЛ из государственных служащих, учителей, врачей, библиотекарей и т. д. Это также поможет решить и кадровый вопрос, потому что те же Донецкая и Луганская области страдают из-за отсутствия квалифицированного, например, медицинского персонала и если бы человек знал, что он получит ипотечный кредит под 3% на жилье в Луганской и Донецкой областях, конечно, он сделает выбор в пользу этих регионов. И сейчас мы ищем механизм, и до конца января мы его найдем", - рассказала министр.
Минреинтеграции поставило цель – обеспечить переселенцам 3000 квартир в следующем году.
"Посмотрим, как получится, потому что если 500 квартир переселенцы получат с помощью Турции, то остальные 2500 – это нужно еще наработать", – подытожила Верещук.
Теги: квартиры, новый год, переселенцы
- Межбанк открылся в диапазоне 8,005-8,009 грн за доллар
- Официальный курс валют на среду, 12 октября
- Межбанк закрылся в диапазоне 8,008-8,011 грн за доллар
- Межбанк закрылся в диапазоне 8,022-8,025 грн за доллар
- Межбанк открылся в диапазоне 7,995-8,001 грн за доллар
- Межбанк открылся в диапазоне 8,008-8,013 гривен за доллар
- Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных15:00
- В ОРДО смягчили антиковидные меры13:00
- ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи11:00
- С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы10:00
- В Торецке объявлен режим ЧП из-за порыва водовода09:00
- За сутки на Донбассе 5 обстрелов, двое украинских воинов ранены11:00
- В Минреинтеграции обещают в новом году выделить для переселенцев 3000 квартир10:00
- В штабе ООС рассказали о новогоднем меню бойцов на передовой09:00
- В Селидово появилась собственная кислородная станция для пациентов с COVID-1912:00
- Сутки в ООС: пять нарушений, ранен боец ВСУ10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря17:00
- Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных15:00
- В ОРДО смягчили антиковидные меры13:00
- ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи11:00
- С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы10:00
- В Торецке объявлен режим ЧП из-за порыва водовода09:00
- В Белом доме назвали дату переговоров США и РФ по Украине08:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Стали известны тарифы на воду с 1 января 2022 года15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря13:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы
- Стали известны тарифы на воду с 1 января 2022 года
- В штабе ООС рассказали о новогоднем меню бойцов на передовой
- В ОРДО смягчили антиковидные меры
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря
- В Минреинтеграции обещают в новом году выделить для переселенцев 3000 квартир
- В Белом доме назвали дату переговоров США и РФ по Украине
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры
- В Торецке объявлен режим ЧП из-за порыва водовода
- ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи