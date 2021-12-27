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В штабе ООС рассказали о новогоднем меню бойцов на передовой
В штабе Операции объединенных сил рассказали, что уже готовятся к новогоднему застолью и повара составили меню будущего застолья для военнослужащих. О том, чем будут кормить бойцов, рассказали на странице Facebook ООС.
В частности, повар батальона одной из механизированных бригад сообщила, что на нвоогоднем столе будет несколько салатов - оливье, селедка под шубой, "мимоза", салат из крабовых палочек. Она же уточнила, что их заказали приготовить сами военные.
"Поэтому буду удовлетворять их гастрономические капризы, тем более продукты из каталога позволяют приготовить это все", - отметила девушка.
Среди основных блюд будет запеченное мясо, котлеты и жареная рыба. Также на столе будет "перепичка" с картофелем и капустой.
Также, повар сообщила, что приготовит на праздник торт "Наполеон".
Теги: Донбасс, меню, Новый год, ООС
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