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Архив - Донецкая область

За сутки на Донбассе 5 обстрелов, двое украинских воинов ранены

27.12.2021 11:00
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За сутки на Донбассе 5 обстрелов, двое украинских воинов ранены

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 27 декабря 2021 года.
"За прошедшие сутки, 26 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.
Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - рассказали в штабе ООС.



Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
 
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