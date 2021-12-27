- Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных15:00
- В ОРДО смягчили антиковидные меры13:00
- ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи11:00
- С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы10:00
- В Торецке объявлен режим ЧП из-за порыва водовода09:00
- За сутки на Донбассе 5 обстрелов, двое украинских воинов ранены11:00
- В Минреинтеграции обещают в новом году выделить для переселенцев 3000 квартир10:00
- В штабе ООС рассказали о новогоднем меню бойцов на передовой09:00
- В Селидово появилась собственная кислородная станция для пациентов с COVID-1912:00
- Сутки в ООС: пять нарушений, ранен боец ВСУ10:00
За сутки на Донбассе 5 обстрелов, двое украинских воинов ранены
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 27 декабря 2021 года.
"За прошедшие сутки, 26 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.
Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - рассказали в штабе ООС.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
- Смерть ребенка и шестеро раненых бойцов ВСУ за сутки: гибридная армия РФ бесчинствует на Донбассе
- Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ
- Сутки в АТО: 30 обстрелов, четверо украинских военных ранены
- Огневой налет в АТО: ранены украинские бойцы
- Сутки в ООС: 14 обстрелов, двое раненых
- Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных15:00
- В ОРДО смягчили антиковидные меры13:00
- ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи11:00
- С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы10:00
- В Торецке объявлен режим ЧП из-за порыва водовода09:00
- За сутки на Донбассе 5 обстрелов, двое украинских воинов ранены11:00
- В Минреинтеграции обещают в новом году выделить для переселенцев 3000 квартир10:00
- В штабе ООС рассказали о новогоднем меню бойцов на передовой09:00
- В Селидово появилась собственная кислородная станция для пациентов с COVID-1912:00
- Сутки в ООС: пять нарушений, ранен боец ВСУ10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря17:00
- Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных15:00
- В ОРДО смягчили антиковидные меры13:00
- ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи11:00
- С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы10:00
- В Торецке объявлен режим ЧП из-за порыва водовода09:00
- В Белом доме назвали дату переговоров США и РФ по Украине08:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Стали известны тарифы на воду с 1 января 2022 года15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря13:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы
- Стали известны тарифы на воду с 1 января 2022 года
- В штабе ООС рассказали о новогоднем меню бойцов на передовой
- В ОРДО смягчили антиковидные меры
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря
- В Минреинтеграции обещают в новом году выделить для переселенцев 3000 квартир
- В Белом доме назвали дату переговоров США и РФ по Украине
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры
- В Торецке объявлен режим ЧП из-за порыва водовода
- ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи