ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи

28.12.2021 11:00

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) отправило очередный гуманитарный груз на территорию Донбасса, коорую контролируют сепаратисты "ЛДНР". Об этом сообщила Госпогранслужба.

Указано, что грузовики проехали на временно оккупированную территорию через КПВВ Счастье. Среди гуманитарной помощи были строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника.

"Движение по дорожному коридору через КПВВ Счастье для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами", – говорится в сообщении.

В погранведомстве добавили, что гуманитарный груз является крайне необходимой помощью, обеспечивающей поддержку гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженной агрессии РФ.