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Архив - Донецкая область

Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных

28.12.2021 15:00
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Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Тяжелые ранения получили двое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 28 декабря.
Противник открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибра 120-мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме того, был задействован беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Обстрелы фиксировались в районе населеных пунктов Гнутово, Нью-Йорк, Новозвановка, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Травневое и Лобачево.
Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.



Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
 
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