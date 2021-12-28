В Торецке объявлен режим ЧП из-за порыва водовода

28.12.2021 09:00

Власти города Торецк в Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водоводе и сокращения подачи воды. Такое решение в понедельник, 27 декабря, приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Торецкой военно-гражданской администрации.

"Была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сокращением поступления воды в город Торецк на 60% от запланированного… 26 декабря, состоялись запланированные ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк. Аварийная ситуация была устранена, но объем воды не увеличился. Поэтому, вероятно, существует еще разрыв в "серой" зоне, для обнаружения и устранения которого требуется время", – говорится в сообщении.

Жителей города просят не производить забор воды из системы теплоснабжения и, по возможности, до устранения аварии иметь дома запас на 1-1,5 суток.

При этом воду обещают давать по графику:

27 декабря с 19 часов до 8 часов утра 28 декабря – Забалочная часть города;

28 декабря с 18 часов – Центральная часть города, поселки Северное, Железное.

"О начале проведения основных ремонтных работ на водопроводе Горловка-Торецк будет поставлено в известность дополнительно", – добавили в Торецкой ВГА.