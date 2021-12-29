На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов

29.12.2021 17:00

На территории Краматорского района Донецкой области полицейские задержали группу из семи человек, которые занималась незаконной рубкой и сбытом древесины. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В состав группы входили местные мужчины в возрасте от 19 до 36 лет. Физическую работу выполняли два рабочих и два грузчика. Остальные занимались перевозкой нарубленного в складские помещения и последующей его продажей.

Злоумышленники работали на территории Краматорского района по отработанной схеме. Руководитель группы или его помощники доставляли на место вырубки "рабочих", а сами находились неподалеку, чтобы в случае приближения посторонних предупредить их по телефону.

Во время перевозок впереди грузовики с дровами ехали на легковом авто чтобы избежать полицейских патрулей.

Правоохранители задокументировали ряд фактов несанкционированной вырубки. По подсчетам Государственной экологической службы, злоумышленники уничтожили деревья твердых пород на полтора миллиона гривен.

При обыске по адресам проживания, в транспортных средствах и на двух базах, где фигуранты хранили древесину, изъяты бензопилы и принадлежности для рубки древесины, горючее, мобильные телефоны и черновые записи.

Возбуждено уголовное производство. Фигурантам грозит от пяти до семи лет лишения свободы.