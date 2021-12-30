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Архив - Донецкая область

Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)

30.12.2021 08:00
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Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)

Кабинет министров отменил установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ с оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на пресс-конференции в Киеве.
"Мы проголосовали постановление, которое ждали тысячи людей… Мы отменили приложение "Вдома" для тех людей, кто пересекают КПВВ", - заявила она. По ее словам, это позволит людям не стоят в очередях на КПВВ по несколько часов.
Если при пересечении линии соприкосновения или административной линии на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) во время бесплатного тестирования на COVID-19 у человека окажется положительный результат, то у него будет выбор как действовать дальше.
"Или идти на обсервацию, и эта обсервация будет продолжаться до 10 суток, или вернуться, если он считает, к месту, откуда он шел и пересекал КПВВ. Это уже будет выбор, но обсервация обязательна. То есть понятно, что человек не враг своему здоровью, увидев положительный тест, наверняка, надо будет на это отреагировать", — сказала Верещук.
Министр подчеркнула, что КПВВ — это не граница.
"Если мы говорим обобщенно, то наша политика заключается в том, что мы не считаем КПВВ границей. Это не граница, которую пересекают иностранные граждане. Мы считаем, что это временная граница, распределительная, которая разделяет нашу территорию Донецкой и Луганской областей, а также украинский Крым, и в этом случае применять приложение "Дій Вдома" было некорректно и неуместно, так как оно применяется к тем гражданам, которые въезжают через границу. Например, на границе с Российской Федерацией это приложение остается в соответствии с действующим законодательством", — объяснила Верещук.



Теги: Донбасс, Крым, тестирование, КПВВ, COVID-19, Верещук
 
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