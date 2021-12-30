Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен боец ВСУ

30.12.2021 10:00

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четвег, 30 декабря.

Так, возле Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Трехизбенки открывался огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новоселовки противник вел обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

В окрестностях Золотого-4 незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.